Lidovci navrhují partnerství pro všechny. Chtějí nás opít rohlíkem, tvrdí LGBT

Lidovci minulý týden, uprostřed bouřlivé debaty o uzákonění manželství pro všechny, rozeslali poslancům návrh novely zákona o registrovaném partnerství. Jako první na to upozornil Deník N.

Hlavní spoluautor novely - Jiří Navrátil (KDU-ČSL) - říká, že chce narovnat všechna práva stejnopohlavních párů. S výjimkou těch, která se týkají dětí.

Novelu předložila skupina 17 lidoveckých poslanců 29. června, tedy v den, kdy Sněmovna schválila v prvním čtení nejen návrh manželství pro všechny, ale i na ústavní zakotvení manželství jako svazku muže a ženy.

Podle návrhu by homosexuální partneři měli stejná majetková a sociální práva jako manželé. Navíc by se zkrátilo dosavadní označení „registrované partnerství“.

„Jde o změnu na ‚partnerství‘, protože ‚registrované‘ odmítám. Registrujeme auta. Potom se tam doplňuje mnoho zákonů a mění se podle potřeby, která opravdu za posledních 17 let vznikla a ukázalo se, že partnerům jako takovým chybí. To znamená od zdravotní péče a nahlížení do zdravotní karty přes důchodové pojištění, možnost následného vdovského důchodu až po společné jmění nebo společnou účast v bytovém družstvu,“ popisuje pro Seznam Zprávy hlavní autor novely Navrátil, který se loni odhodlal ke coming outu.

„Chtějí nás opít rohlíkem“

Podle iniciativy Jsme fér ale lidovecký návrh v žádném případě práva pro gay a lesbické páry nenarovnává.

„Řeší pouze hrstku nerovností a neobsahuje především to nejdůležitější: Společná rodičovská práva, ačkoliv již roky tisíce gay a lesbických párů děti adoptují, jsou pěstouny nebo mají děti z předešlých vztahů,“ říká za iniciativu Filip Milde.

Lidovecký návrh má podle něj posloužit vládě v případě, že Sněmovnou neprojde manželství pro všechny.

„Cíl takového návrhu je opít nás i veřejnost rohlíkem a nadále ponechat gay a lesbické páry, vztahy a rodiny s dětmi v podřadné druhé kategorii. Rozdíly mezi registrací a manželstvím najdete ve více jak 100 právních předpisech,“ podotýká Milde.

Navrátil připouští, že rodičovská práva jeho návrh nezahrnuje. Najít pro něj podporu by podle něj bylo snazší než v případě manželství pro všechny - někteří poslanci totiž odmítají označení „manželství“ pro stejnopohlavní páry a jiní jim zase nechtějí přiznat rodičovská práva.

„Adopci dětí tento návrh neřeší, ale jsme otevření k diskuzi o adopci dítěte biologického rodiče tím druhým partnerem. Zároveň dnes máme pěstounskou péči, ve které mohou být i registrovaní partneři, ale pouze jeden z těch dvou je vždy určen za pěstouna. Jednomu z těch partnerů se může cokoliv stát a potom je otázka, jestli alespoň neudělat krok a říct, že ten druhý je v tu dobu zákonným zástupcem,“ přibližuje Navrátil.

Milde za Jsme fér tvrdí, že přijetí lidoveckého návrhu by naopak práva stejnopohlavních párů ohrozilo.

„Současně s přijetím tohoto nesmyslného návrhu zákona se také výrazně zvyšuje hrozba přijetí zákona, který by rovné sňatky zakázal rovnou v Ústavě a na desítky let zabetonoval cestu k rovnoprávnosti,“ odkazuje na snahy o ústavní uzákonění manželství jako svazku muže a ženy. „Takové rozhodnutí Sněmovny jde naprosto proti přání většiny obyvatel. Bylo by to poprvé od roku 1989, kdy by naše země udělala zlomyslný krok zpět v otázce lidských práv.“

Místo manželství životní partnerství

Debata o manželství pro všechny byla minulý týden tak vyostřená, že se lidovec Jan Grolich veřejně omluvil za výroky některých svých kolegů. Mimo jiné padaly různé návrhy na označení svazku stejnopohlavních párů.

„V KDU-ČSL trváme na tom, že manželství je svazek muže a ženy, a z toho důvodu nemůžeme podpořit návrh, který nyní projednává Sněmovna. Ze druhého čtení může vyplynout, že se poslanci shodnou na úpravě toho názvu,“ říká lidovecký poslanec Navrátil.