Lidovci si budou vyříkávat kontroverzní výroky. Jurečka se omluvil

Části lidovců vadí, jakým způsobem jejich spolustraníci vystupovali ve čtvrteční debatě o manželství pro stejnopohlavní páry. Za výroky některých poslanců KDU-ČSL se omlouvá i předseda strany Marian Jurečka.

„Některé výroky do takové debaty opravdu nepatří. Já bych je nikdy takto nepoužil. Osobně jsem vždy hájil manželství jako svazek muže a ženy a takto ho budu hájit i v budoucnu, ale ne výroky, které mohou zraňovat. To se včera stalo a za to se omlouvám,“ říká pro Seznam Zprávy.

Sněmovna takzvané manželství pro všechny ve čtvrtek po dlouhé debatě posunula do druhého čtení. Nejvíce se proti zákonu na plénu vyjadřovala část poslaneckého klubu KDU-ČSL, přitom padla i řada sporných výroků

Například lidovecký poslanec Šimon Heller pravil: „U nás na jihu Čech je hovězí vždy hovězí, kuřecí je kuřecí a manželství bude vždycky svazkem muže a ženy.“ Předseda lidoveckého poslaneckého klubu Aleš Dufek zase vyjádřil obavu, že pokud se přistoupí na manželství pro homosexuály, nakonec ho „budou chtít všichni, i skupiny osob“.

Další z lidoveckých poslankyně Pavla Golasowská tvrdila, že diskriminace neexistuje, protože homosexuálové mohou vstoupit do manželství, pokud si „muž vezme ženu a naopak“.

Jako první se proti vlastním kolegům vymezil jihomoravský hejtman Jan Grolich. „Cítím, že za některé výroky ‚mých kolegů‘ je potřeba se omluvit. Omlouvám se,“ napsal na twitteru.

Potíž s vystupováním spolustraníků má ale i řada poslanců. Jediný z přítomných lidovců, který ve čtvrtek hlasoval pro propuštění zákona do dalšího čtení, Michael Kohajda označil výroky svých kolegů za necitlivé. „Budeme to řešit na klubu.“

Bývalý předseda lidoveckého klubu Marek Výborný je překvapen, jak se debata odehrála. „Před 14 dny byla věcná, bez excesů. Domníval jsem se, že už to ideálně proběhne bez rozpravy. Včera jsem tu nebyl, ale hrozně mě to mrzí,“ podotýká Výborný.

Na otázku, zda by poslancům podobné výroky vymlouval, kdyby byl ještě šéfem klubu, odpověděl obecně: „Vždy jsem se snažil, aby naši poslanci vystupovali věcně a slušně.“

Výborný skončil ve vedení lidoveckého klubu teprve tento týden. S jeho odchodem získalo lepší postavení konzervativní křídlo – to si prosadilo již zmíněného Aleše Dufka. Naopak kandidát šéfa strany Jurečky, pražský poslanec Tom Philipp, neprošel.

Dufkův nástup byl pro mnohé překvapením – a nový šéf klubu už podle informací Seznam Zpráv chystá i výměnu místopředsedů. Konzervativcům vadí především místopředsedkyně Marie Jílková, která patří k nejliberálnějším poslancům strany.

Dufek: Musím vyjádřit obavy

Dufek tvrdí, že s některými kolegy bude o jejich výrocích mluvit a pokusí se „zchladit emoce“. Za svými vlastními výroky o tom, že hrozí prosazení manželství pro více osob, si ale stojí.

„Musím jako právník nastínit obavy, jaký bude další vývoj. Před 15 lety se taky říkalo, že to tím končí, a najednou tu tady máme tento zákon. A víme, jaký je vývoj v západní Evropě. Tam dochází k uzavírání manželství absurdním způsobem, třeba sami se sebou,“ argumentuje Dufek.

Na otázku, zda jsou vhodné příměry s hovězím masem ve chvíli, kdy se projednává otázka lidských práv a osud řady rodin, uznává, že to bylo necitlivé. „Byla to jeho nějaká spontánní reakce, to nesměřovalo ke konkrétním lidem,“ hájí kolegu Hellera.

Kromě pnutí ve straně vyvolávají výroky lidovců nespokojenost i u části koaličních partnerů. Ti se sice nechtějí vyjadřovat veřejně, aby spor zbytečně nerozdmýchávali, mimo záznam si ale stěžují, že podobné výroky odrazují jejich voliče.