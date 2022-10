Jsem lidovec a gay. První český poslanec se odhodlal ke coming outu

Je to první jednoznačný coming out českého poslance a přichází z nečekané strany.

„Jsem gay. Slovensko je od nás sice vzdáleno, tam nemají ani registrované partnerství, ale i naše společnost se v určitých případech velmi radikalizuje a je správné jednat otevřeně,“ řekl Navrátil Seznam Zprávám.

Tragédie na Slovensku spustila v zemi vlnu coming outů. A česká politika je v tomto ohledu možná až nečekaně konzervativní.

V minulosti se ke gay a lesbické komunitě otevřeně přihlásili z aktivních politiků jen senátor Václav Fischer (v letech 1999 až 2002) a úřednický ministr Gustáv Slamečka. Ve své době poslankyně ANO Karla Šlechtová označila LGBT komunitu za svou na akci pro sexuální menšiny.

V řadě zemí na západ od českých hranic přitom politici své soukromí ve stejnopohlavním svazku neskrývají.

Na vlně preferenčních hlasů

Jiří Navrátil začínal jako lokální politik, je trojnásobným místostarostou severomoravské obce Mořkov s dvěma a půl tisíci obyvatel a dvojnásobným náměstkem hejtmana. V KDU-ČSL je od roku 1996 a v minulosti působil také jako asistent lidoveckých špiček - například poslance a exministra životního prostředí Tomáše Podivínského či senátora Jiří Carbola.

„Naše strana je konzervativní v různých názorech, ale nikdy jsem se jako politik nesetkal s tím, že by mi mou orientaci někdo vyčítal. Všichni s tím byli vždy seznámeni. Ne, že bych chodil s prapory, ale nikdy jsem tuto skutečnost netajil. Když se někdo otevřeně zeptal, odpověděl jsem, ale vždy jsem dodal, že je to můj soukromý život,“ říká Navrátil v rozhovoru se Seznam Zprávami.

Už rok je poslancem, do Sněmovny vstoupil díky preferenčním hlasům moravskoslezských voličů. Doma v Mořkově žije se svým partnerem.

„U nás v Mořkově, kde jsem byl už třetí volební období za sebou zvolený místostarostou, všichni o mém soukromí vědí. Od té doby, co jsem se sem nastěhoval, jsem s jedním partnerem, chodíme do restaurace a normálně společensky žijeme. Nechci se chlubit, ale tady v mé obci jsem získal nejvíce preferenčních hlasů. Nezaznamenal jsem, že by tu někdo vyskakoval proti mně, ale samozřejmě pro některé lidi to je složitá otázka,“ říká také Navrátil. Zdůrazňuje, jak důležité pro něj je, že jeho osobní život přijala jeho rodina.

Společnost se mění

I podle statistik je celkem nepravděpodobné, že by se mezi českými poslanci a politiky nevyskytovali lidé s homosexuální orientací. Z nějakého důvodu ale volí své soukromí neodhalovat. Proč tomu podle Navrátila tak je?

„Já nelustruji politiky, co se týče jejich sexuální orientace. Je to ale tak, asi naše společnost není tak otevřená, není zcela smířená se vším a vadí jí nějaké jiné normy a změny, které by mohly nastat. Ale i společnost se mění. Víme, že ženy neměly volební právo a dnes je to nepředstavitelné,“ říká lidovecký politik.

Jeho strana přitom patří k nejrazantnějším obhájcům rodiny, kterou tvoří muž a žena coby sexuální partneři a rodiče. Spoluautorem zákona, který by změnil Ústavu, aby definovala manželství jako svazek muže a ženy, a který kritizují aktivisté z LGBT+ komunity, je i šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný. A podepsal jej i předseda strany a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Jiří Navrátil ale zároveň dostal v lidoveckém klubu na starost právě narovnání práv sexuálních menšin. Sám podle svých slov v registrovaném svazku nežije, protože podle něj to označení není důstojné. Právě na zlepšení stávající legislativy soužití stejnopohlavních párů se chce soustředit.

„V České republice registrujeme auta a máme registrační značky, ale nebudeme registrovat lidi,“ říká Navrátil.

Kromě vypuštění slova „registrované“ u partnerství má jeho návrh, který prý podporuje i šéf strany Jurečka, další body. Vadí mu, že tento úřední akt lze uzavřít jen na čtrnácti vybraných matrikách, což může řadu zájemců odradit. A dále se má podle něj změnit forma uzavírání stejnopohlavního svazku.

„V počátcích to bylo tak, že jste přišla do kanceláře, podepsala jste prohlášení před matrikářkou, a tím to haslo. Já si myslím, že i lidé, kteří chtějí uzavřít svůj partnerský vztah, mají právo na svůj slavnostní den. V mém návrhu je, aby se to konalo v jakémkoli úřadu, který má dnes matriku, aby se to konalo vždy před hlavou úřadu, tedy starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva. A aby to mělo akt uzavření partnerství,“ vysvětluje Navrátil.

Hledání kompromisu

Pro mnohé aktivisty a členy LGBT+ komunity ale není vylepšení aktu registrovaného partnerství dostatečné a s heslem „manželství pro všechny“ usilují o plné zrovnoprávnění sňatků. Podobně jako tomu je v řadě demokratických zemí v Evropě včetně těch se silnou křesťanskou tradicí, jako je třeba Španělsko.

„Chci, abychom se po šestnácti letech někam posunuli. Vždy jsem se snažil najít kompromis, a když vidím dnešní složení Sněmovny, jejíž část podala návrh na manželství pro všechny a část na to, že by se ústavním zákonem definovalo manželství jako vztah muže a ženy, tak hledám kompromis, který by touto Sněmovnou mohl projít. Také už nám nezbývá moc času,“ dodává.

Navrátilovi coby věřícímu katolíkovi vadí, když se křesťanskými a „tradičními“ hodnotami zaštiťují populističtí politici, kteří to také využívají k potírání práv homosexuálních párů.