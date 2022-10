„Jde nám o život.“ Na Slovensku chtějí to, co má Česko už 16 let

„Teď se v koalici tváří, že připraví nějakou další variantu partnerského soužití, ale ta má být ještě více okleštěná než předchozí návrh,“ řekla Plaváková Seznam Zprávám ke slovenské cestě k registrovaným partnerstvím. „Teď jsme v situaci, že pokud se to nepohne k lepšímu, lidé ztratí poslední špetku naděje na změnu a já už nevím, co by je pak zastavilo před odchodem do zahraničí,“ dodává.