„I my se bojíme.“ LGBT+ lidé chystají velké shromáždění a mají požadavky na vládu

Na dvaadvacet lidskoprávních organizací a spolků zároveň poslalo tento týden vládě a Parlamentu otevřenou výzvu „Společně proti nenávisti“. Upozorňují v ní, že LGBT+ lidé a jejich rodiny v Česku jsou vyděšení a bojí se o své bezpečí. „Ani u nás v České republice nelze krvavou událost z Bratislavy zamést pod stůl s tím, že se jednalo o osamělý čin radikalizovaného člověka. Jeho útok je potvrzením toho, co už nějakou dobu vnímáme - pocit bezpečí LGBT+ lidí v české společnosti klesá,“ píše se ve výzvě. Její autoři zdůrazňují: „Nejsme ideologie, jsme lidé. Naše identita není „životní styl“. My jsme se tak narodili.“

A za třetí autoři výzvy chtějí, aby politici přijali zákon, který zastaví povinnost kastrace trans lidí pro účely úřední změny pohlaví. „Aby trans lidé v Česku mohli mít v občanském průkazu uvedeno pohlaví, kterým se cítí být, nutí je zákon do kastrace. Musí si nechat mrzačit tělo, i když by jinak chirurgickou změnu vzhledu podstoupit nechtěli,“ stojí ve výzvě.

V souvislosti s teroristickým útokem před bratislavským gay barem Tepláreň slovenská společnost teď řeší i to, do jaké míry jsou za situaci zodpovědní i politici. Bývalá slovenská premiérka a profesorka sociologie Iveta Radičová v rozhovoru pro iRozhlas uvedla, že to, co se stalo, je důsledkem stavu slovenské politické kultury.