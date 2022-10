Co víme o teroru v Bratislavě: „Necítím lítost, není to zábavné?“ napsal vrah

Přímo v centru hlavního města, v ulici Zámocká, byla ve středu kolem sedmé večer hlášena střelba. „V důsledku ní utrpěly dvě osoby střelná zranění, kterým na místě podlehly, třetí osoba utrpěla zranění, se kterými byla převezena k ošetření do nemocnice,“ uvedl ještě večer mluvčí bratislavské policie.

Až v průběhu noci vyšlo najevo, že se střelba týkala LGBTI+ podniku Tepláreň. Vrah tam připravil o život dva mladé muže sedící na lavičce před podnikem. Slovenská média o nich píšou jako o Matúšovi a Jurajovi, oběma bylo pod třicet let. Matúš byl zaměstnancem kavárny.

Útočník také zranil zaměstnankyni dalšího baru v ulici, tu postřelil do nohy.

Oba muži přišli o život před vchodem do baru, před kterým stála reklamní cedule „Hetero friendly“. Právě před podnikem měl pachatel na své oběti čekat zřejmě desítky minut ve výklenku budovy vzdáleném jen pár metrů. Oblečený byl celý v černém, na hlavě měl čepici a na obličeji roušku.

To, že šlo o cílený útok na bar kvůli jeho podstatě, nejdřív ze zpráv nebylo zřejmé. Podrobnosti vyšly najevo až během noci a ráno.

„Někdy se slova mění ve skutky. Myslím, že by se všechny veřejně známé osoby měly zamyslet nad tím, jestli eskalace vášní proti komukoli nemůže dovést některé jedince, možná v nějaké v emočně slabší chvíli, ke skutkům,“ řekl k tomu novinářům Lipšic.

Několik hodin před střelbou zveřejnil na twitteru pětašedesátistránkový manifest „Volání do zbraně“ opatřeným černobílým kruhovým symbolem vzdáleně připomínajícím nacistickou symboliku.

„Pokud by mu hrály okolnosti do karet, začal by – podle vlastních plánů – zabíjením v budově, ve které se setkávají někteří ortodoxní Židé, a až odtamtud se chystal přesunout k Teplárně,“ napsal na sociálních sítích slovenský publicista a bezpečnostní expert Radovan Bránik, který „manifest“ četl.