Nebinární? Trans? Učitelé si s žáky často nevědí rady, zní od psychologů

Jakožto školní psycholožka pracovala také se dvěma dětmi, které řešily genderovou dysforii, tedy nesoulad mezi svou genderovou identitou a pohlavím, které jim bylo určeno po narození. „Odbočení z tradičních rolí se u nich objevovalo už v dětství, od šesti let se u nich objevovala preference jiné genderové role.“

Ve škole se v takových situacích zabývá mimo jiné zprostředkováním citlivého tématu spolužákům a učitelům. „Zdá se mi, že děti to mezi sebou přijímají. Měli jsme případ na prvním stupni, kdy se dítě identifikovalo jako chlapec, i když se narodil v ženském pohlaví. S maminkou jsme se domlouvali na tom, jak to třídě řekneme,“ popsala.

Podle Kučerové je důležité o tématu mluvit citlivě, ale otevřeně se všemi stranami. „Je dobré, když se s učitelským sborem mluví napřímo a nijak se neobchází. Protože by se mohli dostat do situací, které by byly nepříjemné pro ně i pro dítě.“