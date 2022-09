České školství a ukrajinské děti: „Ministerstvo strčilo hlavu do písku“

Začal nový školní rok. Ty minulé ovlivnila pandemie, teď se školy musí vypořádat s ukrajinskými studenty. Některé se povedlo umístit do kolektivů s dětmi z Česka, jinde ale musely vzniknout ‚ukrajinské‘ třídy. Experti mají obavy ze začlenění žáků z Ukrajiny do společnosti.

„Ministerstvo školství strčilo hlavu do písku a drží si palce, že to nějak přežijeme, ale to funguje jenom někdy a určitě jenom omezený čas,“ myslí si Mačí.