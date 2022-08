Česko stojí na křižovatce. Manželství pro všechny, nebo jen pro někoho?

„Nepřekvapilo by mě, kdyby to vyřešili šalamounským způsobem. Budou to odkládat, zaparkují to ve výborech a posouvat v programu a budou se tvářit, že ty (navržené) zákony neexistují, aby se k nim nemuseli vyjadřovat,“ říká reportérka týdeníku Respekt Silvie Lauder.