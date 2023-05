Jurečka: Společný vyměřovací základ pro důchody bude i pro registrované partnery

Podle vládního návrhu důchodové reformy by penze měla mít tři části - základní, zásluhovou a dobrovolně naspořenou. Povinná doba pojištění pro získání důchodu se má zkrátit z 35 na 25 let. Lidé by měli mít možnost posílat svým rodičům či prarodičům procento svých důchodových odvodů. Manželům by se mohla stanovit výše důchodu ze společného vyměřovacího základu. Umožnit se má dřívější penze pro náročné profese. Podpořit se má práce v důchodovém věku, odpracované roky se mají víc zohlednit.