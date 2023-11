Kalousek na eurokandidátce Spolu? „TOP 09 náš názor dobře zná,“ říká Vondra

Seznam Zprávy v souvislosti s prohlášením oslovily politiky napříč koalicí s dotazem, zda mají strach, že Kalousek pořadím zamíchá natolik, že by se některá jména z vyšších pozic nemusela do europarlamentu vůbec probojovat.

„Nemám k tomu co říct. Je to věc TOP 09. A moje pozice na kandidátce také není jistá,“ odsekl poradce premiéra Krutílek, kterého Vondra v minulých týdnech na turné po Česku označoval za nadějného budoucího europoslance.

„Spíš jde o to, že topka musí zvážit, jestli jí Miroslav Kalousek zapadá do týmového ducha kandidátky Spolu,“ vysvětlil Zdechovský a dodal, že lidovci ostatním stranám kandidáty určitě kádrovat nebudou.

Musím mírně dojatě říct, ze mě mile překvapilo velké množství nominací z regionů @TOP09cz , abych kandidoval do evropských voleb. Je to masivní projev důvěry, který nelze odmítnout. Přijímám proto tyto nominace a jsem připraven kandidovat. Respektuji, že o tom však musí rozhodnout…

Připustil, že oni sami řeší kandidáta se „skokanským“ potenciálem, který by mohl pečlivě sestavenou kandidátku nakonec rozhodit a uhasit něčí ambice. „Už jsme to museli vyřešit i ohledně Pavla Fischera,“ narazil europoslanec na nakonec nedojednanou kandidaturu senátora a někdejšího prezidentského kandidáta, který ve stranických primárkách letos v létě skončil až na pátém místě.

Jedním z ohrožených by mohl být stávající „topácký“ europoslanec Jiří Pospíšil. Ten se však k možné Kalouskově kandidatuře staví velice pozitivně. „Myslím, že Miroslav Kalousek by mohl přihrát dvě až tři procenta dalších hlasů. Nevím proto, proč bychom měli takovou osobnost nechtít na kandidátce. Jeho kandidatura by byla v zájmu celé kandidátky Spolu. Já ji určitě podpořím,“ řekl s tím, že pokud by ho Kalousek ve volbách přeskočil, neměl by s tím nejmenší problém.