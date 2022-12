Ukrajinec se 14 exekucemi buduje v Česku televizi

Podnikatel ukrajinského původu Boris Deket ani přes finanční problémy nemíní vzdát svůj záměr vybudovat v Praze novou plnoformátovou televizní stanici, jejíž program by byl šířen prostřednictvím internetu v ukrajinštině k milionům krajanů rozesetých po celé Evropě.

Jak Seznam Zprávy nedávno uvedly, Deket momentálně v ČR čelí 14 exekucím v celkové výši přesahující 22 milionů korun. Zatím neprozradil, co s touto zátěží a tlakem od exekutorů hodlá dělat. „Samozřejmě to řeším,“ reagoval s dovětkem, že více k tomu teď říkat nechce.

Je prý ale připraven co nejdříve uhradit dluh kolem 1,4 milionu korun, který má za nájem kancelářských prostor v Opletalově ulici vůči hlavnímu městu Praze jím vedený nadační fond Integra. Magistrát už oznámil, že mu chce dát výpověď.

Když má Boris Deket mluvit o svém předchozím podnikání, chvíli váhá. „Dělal jsem zprostředkovatelské věci, co se týče nemovitostí a takových věcí, tady a v Evropě,“ nastiňuje ne zcela jasně 49letý muž s bydlištěm nedaleko Prahy.

„Říkal mi, že mi tady nikdo nepomůže, nikoho tady neznám, ať to ani nezkouším,“ popisuje údajný průběh konfliktu se zaměstnavatelem Zaitseva. Cítí se být podvedena.

Přetahovaná o výdělek skončila tak, že se žena nakonec obrátila v centru Prahy i na policii, což potvrzuje sám Deket. Ten ovšem tvrdí, že to pro něj žádnou dohru nemělo, policii prý už vše vysvětlil. Trvá na tom, že nikomu ze zaměstnanců nic nedluží. „Mohu to dokázat výpisem z účtu,“ říká.

Nicméně o dlužných výplatách mluví i jiné Ukrajinky, jež pro Deketa v minulých měsících pracovaly v Praze na jiných pozicích. Paní Karyna, původem ze Záporoží, která je v Česku už sedm let, uvedla, že v první polovině roku ona sama žádné problémy neměla, ty nastaly až kolem léta. „Mně ale nakonec, na rozdíl od některých jiných kolegyň, zaplatil,“ sdělila Seznam Zprávám žena na adresu Borise Deketa.

Není to ale poprvé, co Borise Deketa – nedávného absolventa pražské Diplomatické akademie, jenž v rámci magisterského studia nyní pokračuje na CEVRO Institutu – někdo kritizuje kvůli údajnému neetickému jednání.

Ukrajinský podnikatel odmítá, že by pomoc ukončil. Děti tam prý stále chodí – nyní probíhá výuka češtiny a zpěvu –, ale už nepravidelně.

„Pokud by byl pan Deket takový vyvrhel, jak je popisován, proč by zřizoval školu pro ukrajinské děti? A pokračoval v dalších aktivitách, jako je aktuálně výuka českých a ukrajinských koled a výuka češtiny formou her?“ vylíčil své neziskové aktivity ve prospěch válkou postižených krajanů sám Deket v písemném stanovisku, které do redakce dodatečně poslal jménem nadačního fondu Integra.