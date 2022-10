Koalice v Pardubicích pod vedením ANO má vzniknout v pátek

Koalice by měla v zastupitelstvu těsnou většinu 20 členů z celkem 39. ANO od počátku deklarovalo, že jako vítěz voleb by mělo mít primátora. Volby vyhrálo potřetí a v primátorské funkci tam končí Martin Charvát (ANO). Novým by se měl stát lídr hnutí ve volbách a současný náměstek primátora Jan Nadrchal.