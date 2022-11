Koalice v Praze 1 čelí kritice. Chce líp placené posty pro většinu zastupitelů

Pro představu: uvolněný zastupitel obce o velikosti od 20 do 50 tisíc obyvatel dostává hrubý měsíční plat 58 220 korun, starosta pak 85 617 korun. Neuvolněný zastupitel pobírá 4281 korun, a to pokud je členem výboru, komise nebo jiného speciálního orgánu. Pokud není, má nárok na 2569 Kč.

Terezie Radoměřská z TOP 09, která by se podle koaliční smlouvy měla stát starostkou, krok hájí. „Je dobré si uvědomit, že centrální městská část má sice svých pouhých 30 000 obyvatel, ale obsluhuje statisíce, spíše jednotky milionů lidí, kteří zde během roku projdou, někteří zde parkují, odhazují odpadky a tak dále,“ řekla Seznam Zprávám.

„Vyhýbáme se tím ne úplně šťastné podobě, která zde byla dříve, kdy byl třeba neuvolněný předseda výboru a ten měl vedle sebe několik lidí, kteří byli zaměstnaní na DPP nebo DPČ. To bylo v podstatě velmi netransparentní,“ popsala s tím, že práce uvolněných zastupitelů bude podle ní lépe podléhat dohledu městské části i občanů.

„To, že je někdo placený, neznamená, že není placený i neoficiálně,“ reagoval pro Seznam Zprávy opoziční zastupitel Pavel Čižinský (Praha 1 Sobě). „Také tam nejsou žádné výkazy práce, že by si někdo vykazoval hodiny, že by to bylo nějak kontrolované.“