„Koho teď volit?“ zní z bašty STAN. Průšvihy naštvaly voliče i starostu

Náměstí obce Senice na Hané vévodí kostel, nechybí tu hospoda, trafika, cukrárna ani pošta. V horkém všedním dopoledni je vesnička o 1800 obyvatelích spíš vylidněná. Místní jezdí na drobné nákupy, cestu rozpálenými ulicemi si krátí na kole.

Před prodejnou domácích potřeb potkávám paní Jitku. Patří k voličům hnutí Starostové a nezávislí, kteří tady s přehledem vyhrávají volby – minule tu získali skoro polovinu hlasů. Teď, těsně před komunálními volbami, ale neví, jestli má znovu podpořit místního starostu za STAN.

Hnutím zmítá pražský skandál Dozimetr a rezignace ministra školství Petra Gazdíka. „Je to daleko, nevíme, co se tam děje. Je to zklamání, protože náš starosta je za STAN a teď budou volby a bude na nás, jestli je volit znovu. Pocity jsou špatné,“ popisuje místní obyvatelka, zatímco v ruce přehazuje nákup.

Netrvá to dlouho a narážím na další voličku Starostů. Jde o seniorku Marcelu. „Je mi to hrozně líto, zklamali mě. Je to neomluvitelné. Nevím, koho teď budu volit,“ popisuje žena v černých šatech se žlutou kabelkou.

Obává se prý, co dalšího ještě na stranu, kterou v minulosti volila, vyplave. A kdo všechno ještě bude v kauze namočený. „Ale tady na dědině nejsou stejní jako ti nahoře. Ti jim pošpinili jméno,“ dodává Marcela.

Myslel jsem, že hůř být nemůže

Starosta Michal Tichý, který „dědinu“ vede od roku 2006, je z kauz hvězdných tváří své strany také naštvaný. „STAN jako takový to určitě poškodí. Vždyť je to každý den v novinách,“ zlobí se Tichý.

Sám pomáhal v regionu hnutí zakládat a je předsedou oblastní organizace Olomouc-venkov. Teď má obavy o další osud hnutí a doufá, že aktuální skandál je opravdu poslední.

„Když jsem v novinách viděl kauzu pana Jana Farského, tak jsem si říkal, že hůř už být nemůže. Proč někdo kandiduje, když ví, že odjíždí? Když vyplyne další kauza, tak si člověk říká, že to snad není možné, kdy se to zastaví. Jsem z toho rozčarovaný,“ popisuje návštěvě před obecním úřadem své pocity.

Nepomáhá prý ani to, na co v hovoru narážela paní Jitka – místní si často nejsou jistí, co se to vlastně v té Praze děje. Když už se podle starosty stane podobný skandál, mělo by vedení napřít všechny síly, aby všechno vysvětlilo.

„Pan Gazdík rezignoval a vypadá to, jako že za to může. Přitom není ani obviněný, ani v tom není nijak zainteresovaný. Mělo by se vysvětlit, že je to spíš náznak nové politické kultury, že než aby se poškozovala politická značka, tak z toho vyvodí svoji odpovědnost,“ popisuje Tichý.

Předsedu Víta Rakušana ale Tichý považuje za slušňáka a věří, že se pod jeho vedením hnutí vzpamatuje.

V podobné atmosféře se Tichý na podzim chystá obhajovat křeslo starosty. Myslí si, že hlavní důsledky po kauze Dozimetr pocítí hlavně pražská a středočeská buňka Starostů. „Ve městech, kde je volba víc anonymní, kde se volí podle stran, tam to bude vadit,“ myslí si starosta.

Doufá, že na malých obcích kauza tolik škodit nebude. „Nemyslím, že si lidé řeknou – starosta sice maká, ale jelikož je ze STAN, tak mu hlas nedám,“ dodává a z rozhovoru se omlouvá. Povinnosti čekají.

Někteří voliči dávají starostovi za pravdu. Mladá žena v brýlích, která právě vychází z lékárny, popisuje, že v komunálních volbách volila Tichého. Do Sněmovny ale hodila hlas ANO a se současnou vládou, v níž jsou Starostové druzí nejsilnější, není spokojená. Svoje jméno novináři sdělovat nechce, na malé vesnici si prý lidé všechno řeknou.

„Pana starostu jsem volila jako člověka, nevolila jsem ho kvůli značce STAN. Náš starosta je pro lidi, pomůže, vyslechne a je to menší pán než ti, co jsou navrchu,“ popisuje žena. Podle jejího názoru by kvůli současné kauze měli z vlády odejít všichni Starostové, včetně Víta Rakušana.

V tu chvíli jen kousek od lékárny u potravin na speciálně upraveném kole s košíkem projíždí vitální důchodce. Pan Miloš si jede do potravin pro basu piv. Když zaslechne, že se vede řeč o politice, hned se sám zapojí do debaty.

Politici z něj prý udělali znechuceného nevoliče. „Starostové mě zklamali, protože se chlubili, že to jsou politici, kteří vzešli z komunální politiky. A podívejte se, co se stalo po půl roce. Ať mi ten Rakušan neříká, že o ničem nevěděl,“ šermuje rukama.