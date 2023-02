Komentář: Babiš po volbách a detoxu přepnul na novou kampaň

Čas: středa večer. Místo: areál restaurace z majetku svěřenských fondů Andreje Babiše. Věc: tisková konference jasně poraženého prezidentského kandidáta a jeho hnutí. Celkově nepřinesla nic zvlášť překvapivého, ale některé momenty za pozornost a připomenutí stojí.

Lehkost, s jakou byl Babišův volební zisk odprezentován jako skvělý výsledek pro ANO, a vzápětí porovnán jako „hlasy pro ANO“ s hlasy odevzdanými pro vládní strany ve volbách 2021, byla očekávaná. A odzbrojující. Je to totiž očividná manipulace fakty, už vzhledem k různé účasti v prezidentských a parlamentních volbách.

Ale to se vědělo předem, že Babiš bude svůj prezidentský výsledek vydávat za čistý výsledek ANO, a pokusí se ho převést do příštích, už neprezidentských voleb. Přechod z jedné kampaně do druhé, Babišova parádní disciplína, se znovu odehrál bleskově. Předseda v rámci „catch-all“ programu na tiskovce zaútočil nejen na vládu, ale i na SPD a, jako by si s ním už bývala neužila dost, i na chudáka mimoparlamentní ČSSD.

Na tiskových konferencích tohoto typu samozřejmě duní fráze běžně, to není žádná specialita ANO 2011. Ale tentokrát byla koncentrace nadprůměrná. „Budu dál hájit zájmy lidí,“ informoval veřejnost Andrej Babiš. Karel Havlíček, novopečený premiér stínové vlády, odmítl cenzuru a ohlásil politiku opřenou o zdravý selský rozum a poctivou práci.

Čerstvý vítr zato přinesla Babišova zmínka, že „začne chodit do sněmovny“, neb „konečně jsem pochopil, jak to funguje. Že tam musíte být, když se kliká.“ To je pro změnu z úst poslance 2013-dosud a člena vlády 2014-2021 snad až moc sebereflexe najednou.

Z výše řečeného vyplývá, že úvahy o tom, že by se Babiš poslaneckého mandátu (a imunity) vzdal, se ukázaly jako liché. Z pohledu ANO je to moudré rozhodnutí a předchozí lehce úpěnlivá vyjádření stranických špiček, že by měl v parlamentu zůstat, zněla upřímně.

Stejně tak se nepotvrdily ještě smělejší spekulace, že by Babiš mohl odstoupit z funkce předsedy ANO, nebo dokonce odejít z politiky. Jeho rozsáhlé zájmy, a tím pádem ale i jejich rozsáhlý střet, tomu – poté, co nebyl zvolen prezidentem – vůbec neodpovídají. Že by se nyní stáhl a jen pozoroval, jak ANO šéfují Karel Havlíček a Alena Schillerová, je těžko představitelné.

Teď si Andrej Babiš uvolnil ruce k tomu, aby se pokusil skutečně se stát – to je jeho termín – „předsedou opozice“. Což je legitimní a do jisté míry i realistický politický cíl. Po organizačním a marketingovém přeskupení v čele strany, a očekávatelném odstavení tzv. rebelů jako je hejtman Ivo Vondrák, bude Babišova prezidentská kampaň pokračovat. Ovšem pod vlajkou ANO. Doufejme, že i některými trochu jinými prostředky.