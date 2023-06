Komentář: Blažkova čím dál podezřelejší aktivita

Na zneužívání justice politiky je česká veřejnost tradičně docela citlivá. Současný ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS by si to měl říct nahlas pokaždé, když ho napadne využít svou funkci a jakkoliv se zajímat o vyšetřování kauzy kolem kšeftování s brněnskými byty, v níž figurují jeho známí.

I když to pochopitelně nejsou svou závažností srovnatelné případy, Blažek by si mohl připomenout osudy některých svých předchůdců. Jde prostě o princip.

Třeba Marie Benešové, kvůli níž na jaře 2019 protestovaly desetitisíce lidí po celé zemi na demonstracích spolku Milion chvilek pro demokracii. Měli pocit, že ministryní se stala jen proto, aby zachránila premiéra Babiše před stíháním v kauze Čapí hnízdo, které veřejně zpochybňovala.

Nejskandálnější případ je z roku 2007, kdy byl vicepremiér a šéf KDU-ČSL Jiří Čunek obviněn, že vzal půlmilionový úplatek. Poté, co policie navrhla jeho obžalobu, přišel zásah shora. Tehdejší nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká vyměnila z formálních důvodů žalobce – a ten nový poslušně stíhání zastavil.

Vyšetřování korupce a kupčení s městskými byty a prostory v Brně takový potenciál, že by ohrožoval samotnou existenci vlády, nejspíš nemá. Ale možná o to je to horší. Pavel Blažek bojuje za své známé, kamarády a bývalé kolegy, kteří jsou v kauze vyšetřováni – včetně primátorky Brna Markéty Vaňkové z ODS.

Což nakonec může mít dopad i na Fialův kabinet – jednoduše Blažkova aktivita může začít vadit některým koaličním partnerům. Vsaďme si rovnou na Piráty.

Záleží na tom, jestli ministr Blažek bude dál tvrdě kritizovat práci olomouckých žalobců, kteří mají případ na starosti. Zda bude dál aktivně vstupovat do živé kauzy a žádat informace z probíhajícího vyšetřování. Anebo když budou vyplouvat na povrch nové informace, že Blažek už před lety jako opoziční poslanec dokázal získat utajený policejní spis k brněnské kauze – přitom jinak sám úniky dat z vyšetřování tolik kritizuje.

Pavel Blažek patří k nejsečtělejším a nejkompetentnějším členům vlády, takže vše zmíněné dělá legálně, jako ministr na to má právo. Dává si setsakra pozor, aby neporušil zákon. Co už ale překročil, jsou hranice elementární slušnosti – to když začal zpochybňovat dozorující státní zástupkyni Petru Lastoveckou dotazy na její soukromý život.

Blažkova žízeň na olomoucké vrchní státní zastupitelství má historické kořeny. Je to přesně deset let, co tamní šéf Ivo Ištvan řídil zásah na Úřadu vlády, který vedl k pádu Nečasova kabinetu. ODS mu to nikdy nezapomněla a Blažek po nástupu do ministerské funkce donutil Ištvana z funkce odejít.

Ani ne po roce ve funkci rezignoval i jeho nástupce Radim Daňhel, přičemž jím uvedeným důvodům – nemožnost řídit na dálku pobočky v Brně a Ostravě – se zdráhají uvěřit i mnozí jeho kolegové. Nabízí se proto spekulace, nakolik se na jeho odchodu podílely právě tlaky ministerstva na brněnskou kauzu. Každopádně ministr Blažek teď bude muset jmenovat (na návrh nejvyššího státního zástupce) nového šéfa Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.

Už tím se dostává do střetu zájmů. Bude vlastně rozhodovat o nadřízeném žalobkyně Petry Lastovecké, kterou za její práci na brněnské kauze tolik kritizuje. To je dost nekomfortní situace pro všechny zúčastněné.

Na celém případu kupčení s brněnskými byty vzbuzuje největší podezření právě nevídaná aktivita, s jakou se Pavel Blažek ve vyšetřování kauzy angažuje. I kdyby měl tisíckrát pocit, že policie a žalobci se spletli, obviňují nevinné a dalším dlouhým vyšetřováním ničí životy, měl by zůstat zdrženlivý.

Pokud to tak je, tak je nakonec osvobodí nezávislý soud. Ten na rozdíl od Pavla Blažka bude mít objektivní pohled, neboť nepůjde o jeho známé a kolegy.

Blažkova opatrnost je o to důležitější, že zrovna nyní prosazuje významnou změnu zákona upravující postavení státních zástupců. Veřejnost musí mít možnost uvěřit, že zákon je přijímán ku prospěchu právního státu a že ministr není vůči státním zástupcům negativně zaujatý.

A co když ale ministr bude dál pokračovat ve svatém boji za své vyšetřované a stíhané kamarády? Jako člověk, který před deseti lety přišel za brněnským profesorem Petrem Fialou s nápadem, jestli by se nechtěl stát předsedou ODS, se asi ničeho bát nemusí. Rozhodně ne toho, že by premiér svého věrného spojence vyhodil z vlády.