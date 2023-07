Komentář: Důchody (opět) v Brně. Obstrukce dusí Sněmovnu

Zato parametrická změna předčasných důchodů a výpočtu příštích valorizací, kterou vláda prosadila ve Sněmovně nyní, je sama o sobě ústavně napadnutelná těžko. Opozici vadí „jen“ to, že vládní poslanci silou uťali opoziční obstrukce, a to způsobem, který zásadně zkrátil obecnou rozpravu k danému bodu a mnoha poslancům přihlášeným do diskuze neumožnil vystoupit.

To je sice nepěkné, ale zda to dosahuje „intenzity protiústavnosti“, jak někdy říkají ústavní právníci, to není zdaleka jisté. Ústavní soudci si patrně všimnou, že v souvislosti s touto novelou prořečnili opoziční představitelé desítky hodin. To, že jejich projevy v 95 procentech tohoto času obsahově s projednávanou materií nijak nesouvisely, jen potvrzuje, že šlo o obstrukční jednání, nikoli o snahu o politickou debatu.