Komentář: Na jedné lodi s extremisty. Ztratil Středula soudnost?

Před sídlem Úřadu vlády to ve středu odpoledne bylo hlasité, zněly píšťalky, bubny i vuvuzely a jiné rámusivé instrumenty. Závěrečný výstup z demonstrace, tedy konkrétní výzvy vládě, je vlastně docela rozumný.

„Diskutovat o možných úpravách důchodového systému za účelem jeho konsolidace“ je jistě dobrý nápad. Ostatně vláda se o to, byť se střídavou obratností a zatím nevelkými úspěchy, celkem snaží.

A konečně vést sociální dialog je nezbytné, a je to dokonce povinnost každého kabinetu.

Andrej Babiš jako hlavní řečník vystupující v samém závěru demonstrace vychválil odbory do nebe a jako obvykle pochválil sám sebe, tentokrát za to, jak hezky se zástupci zaměstnanců v roli premiéra spolupracoval. Přitom ještě v únoru 2021 týž Babiš hlásal: „Největší nebezpečí naší ekonomiky je pan Středula.“ Také není těžké si vzpomenout, jak pan Středula bušil do Andreje Babiše během covidové krize a jak jej v samém závěru své nevydařené prezidentské kampaně označil za „komunistického udavače“.