Komentář: Něco jako euro potřebujeme. Ale ne kvůli placení

Současnou vládu také nesplněný slib moc netrápí. Dva tweety ministrů z TOP 09, jak moc by si společnou měnu přáli, nám do eurozóny moc nepomohou…

Co nám v Česku zamrzlo podobně jako „eurotéma"? Co například zhoršující se životní prostředí? Co děti, které nemají v českých školách šanci překročit stín vlastního rodinného zázemí? A co doprava? Když přijel před pár dny z Francie vysloužilý TGV jako reklama na rychlostní železnici v Česku, mnozí se hořce smáli. Viděli před sebou čtyřistatunový zamrzlý problém, který nám musel přijet až pod nos. Tak co ho zkusit nepřehlédnout?