Komentář: Rok vlády doktora Jekylla a pana Hydea

V sobotu to bude přesně rok, co prezident Miloš Zeman po sérii „akvarijních“ schůzek s ministerskými adepty jmenoval koaliční vládu Petra Fialy. Bilancování u příležitosti tohoto výročí není vůbec jednoduché, a to ze dvou hlavních důvodů.

Prvním je válka na Ukrajině, která postavila Fialovu vládu hned v úvodu mandátu před nepředvídatelné úkoly a problémy, jež udělaly z jejích předvolebních představ o programových krocích trhací kalendář. Druhým důvodem je, že působení Fialova kabinetu připomíná novelu o doktoru Jekyllovi a panu Hydeovi a není úplně jasné, jak k hodnocení obou polovin rozčísnuté vládní osobnosti přistoupit.

V otázkách zahraniční politiky je těžké pětikoaliční vládě něco vytknout, zvláště s ohledem na dané geopolitické okolnosti. Česko se na konci února bez zaváhání postavilo do čela podpory Ukrajiny před ruskou agresí a společně s Polskem a Pobaltím má velkou zásluhu na tom, jak dnes většinová pozice Evropy k Ukrajině vypadá. Mezinárodní jednání o dodávkách jiného než ruského plynu zvládla vláda také velmi dobře.

Fialova vláda se také – snad už to lze říci – důstojně popasovala s evropským předsednictvím. Proběhlo bez skandálů, bez většího drhnutí a připíše si i důležité symbolické úspěchy, jako je vstup Chorvatů do schengenského prostoru (připravoval se dlouho, ale završilo jej české předsednictví, to se počítá). V zahraniční politice je vláda čitelná a předvídatelná.

Když ale dojde na domácí agendu, mění se Fialův kabinet z uhlazeného, diplomatického doktora Jekylla v pana Hydea – živelného, chaotického, nepředvídatelného, nebezpečného.

Ministr financí Zbyněk Stanjura zahájil svou ministerskou kariéru čtvrtročním rozpočtovým provizoriem, které využil k optickému snížení deficitu několika účetními fintami, jen aby mu toto dílo nakonec stejně rozmetaly na kusy výdaje na pomoc Ukrajině, uprchlickou krizi a záchranné programy.

Konsolidaci veřejných financí, svůj hlavní programový tahák a stěžejní bod programového prohlášení, vláda ve svém prvním roce vzdala. A střednědobé rozpočtové výhledy, které počítají s 300miliardovými schodky i v dalších letech, naznačují, že možná nejen v prvním roce.

Proti tomuto podezření sice stojí několik posledních výroků premiéra Fialy i ministra Stanjury, které slibují alespoň nějaké konsolidační kroky, ale to jsou – na rozdíl od rozpočtových výhledů – zatím jen slova. Rozpočet na příští rok rozhodně konsolidační není, je naopak velmi rozhazovačný.

Krátkodobá rezignace na snahu o lepší stav erárního hospodaření by se možná tváří v tvář válce ještě dala pochopit. Jenže Fialův kabinet se rozhodl situaci veřejných financí ještě dále zhoršit, a to kroky, které s válkou ani jejími důsledky nijak nesouvisejí.

Vláda se na jedné straně ohání argumenty o mimořádné situaci a válce za humny, ale svými činy nedokázala ekonomiku posunout k „válečnému“ fungování. To by znamenalo na jedné straně sice rezignovat na snižování deficitu, ale na straně druhé napřít veškeré úsilí na přímý boj s důsledky ruské agrese. To se ale nestalo.

Vláda sice na jedné straně utrácí velké peníze za plošnou pomoc, ale na druhé se v ničem neomezuje. Klidně připravuje svůj vlastní rozpočet o příjmy nepromyšlenými daňovými změnami nebo rušením EET bez náhrady. Do toho schvaluje populistické „výchovné“ k důchodu, což je dalších skoro 20 miliard přihozených ke strukturálnímu deficitu. Odmítá řešit změny penzijního valorizačního mechanismu, který se společně s inflací utrhl ze řetězu a působí v důchodovém systému hluboké nespravedlnosti a velmi nákladné absurdity.