Komentář: Ústecká díra je výsměchem voličům

Ústí nad Labem (klišé o drsném severu můžeme vytknout před závorku) hlásí: zastupitelstvo v pondělí schválilo odkup roky opuštěného staveniště v centru města, takzvané díry, za 73 milionů korun. Pozoruhodné bylo, že se hlasovalo tajně. V naší veřejné správě veřejných záležitostí jde o průkopnický počin, který by neměl inspirovat k následování.

Plán se sice trochu zkomplikoval tím, že z 37členného zastupitelstva si hlasovací lístky vyzvedlo jen 20 lidí z koalice ANO, SPD a nezařazených, která od loňska tvoří městskou radu. Ale pro bylo jen 19 hlasů, jeden se zdržel – a kdyby se to někdy vyšetřovalo, dokažte, že tím nevinným jsem nebyl/a zrovna já! Ne, tahle strategie je neprůstřelná.

Ani ústečtí konšelé na rozdíl od poslanců nedisponují imunitou. A vědí, že opletačky za to, jak zastupitelé hlasují, přicházejí v úvahu naprosto reálně. Ústavní soud takové trestní stíhání připustil už v roce 2008 ( Český Krumlov ), k dalším případům patřily třeba Hladké Životice a Postoloprty . Všechny skončily pravomocným osvobozujícím rozsudkem, ale i tak bezesporu nešlo o zkušenost, o niž by komunální politici bůhvíjak stáli.

Cesta, jak tomu předejít: Tajné hlasování, na radnicích obyčejně vyhrazené – jako pro každého z nás – volebním záležitostem, se aplikuje u jakéhokoli bodu, který „něčím smrdí“. A je to. Know-how Ústí.

Jde pravděpodobně o legální postup. Ministerstvo vnitra ve svém přípisu na webu uvádí, že „požadavek veřejnosti je nutné spatřovat dominantně v účasti občanů na zasedání zastupitelstva, přičemž tento požadavek nemusí být tajným hlasováním narušen. To, že tajného hlasování může být v konkrétním případě zneužito ke snižování odpovědnosti členů zastupitelstva obce za přijatá rozhodnutí, je otázkou politické odpovědnosti, nikoli důvodem pro konstatování nezákonnosti.“ I když vnitro metodicky připomíná, že veřejné hlasování a zápis, kdo jak hlasoval, jsou transparentní a žádoucí, zákon o obcích je nevyžaduje.

To jsou práva a starosti zastupitelů. Voliči, místní obyvatelé a daňoví poplatníci zase mají právo své komunální reprezentanty kontrolovat, ověřovat jejich sliby a skutky, využívat takové informace pro své rozhodování a tím vším se podílet na veřejném životě. Tajné hlasování typu Ústí taková práva zjevně limituje a tenhle konflikt by mohl zajímavě rozebrat soud.

Do té doby, nastane-li někdy, si musíme vystačit s názorem: taková přeopatrnost zastupitelů je zaprvé hrubou neslušností vůči voličům a zadruhé přiznáním pochybností o vlastní jistotě v kramflecích. Proč by se jinak muselo hlasovat tajně? Je snad co skrývat?