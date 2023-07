Komentář: V4 na odpis. Fialovu hvězdnou chvilku pokazili Maďaři

Pokud by k takovému připomenutí náhodou nestačil ukrajinský prezident, pak pomohou ruské rakety, které ve čtvrtek večer dopadly na ukrajinský Lvov a zabily deset lidí. Připomeňme, že Lvov je místo, kam se uchýlilo mnoho ukrajinských vnitřních uprchlíků vyhnaných válkou z východnějších oblastí země. Vzdušnou čarou je to ze Lvova necelých 60 kilometrů na polské hranice, tedy na hraniční čáru NATO. Do Ostravy je to ze Lvova něco přes 400 kilometrů. To je vzdálenost o celých 600 kilometrů menší, než dělí Lvov od frontových zákopů – Bachmut je od Lvova vzdálen přes 1000 kilometrů.