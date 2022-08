Komentář: Vládní pomoc? Nespravedlnost, neefektivita, nezodpovědnost

To, že je pomoc chaoticky prezentovaná, ještě prominout lze. Ale to, že je pomalá, se prominout nedá. Považme právě hojně diskutovanou energetickou úlevu. Odmysleme si, že už samotný název „úsporný tarif“ je nesmysl a na místě by bylo něco jako „sleva na zálohách“. Důležitější je, že teprve ve středu, po měsících od oznámení, že vláda něco chystá, jsme se konečně dozvěděli, jak to (asi) bude. A jak se dalo čekat, když už vláda s něčím přišla, je pomoc vzhledem k poslednímu vývoji cen elektřiny nedostatečná.