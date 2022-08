Komentář: Energetická pomoc kropí celé Česko. Z desítek miliard dělá drobné

Když ale došlo na podobu pomoci s energiemi, dozvěděli jsme se, že průměrný příspěvek na nabobtnalé faktury bude činit 15 tisíc korun na topnou sezónu, tedy něco kolem 1 600 korun měsíčně (dotace plus odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje). Jestli je to hodně, nebo málo, může každý posoudit sám při pohledu na vlastní účtenky.

I to je zřejmě důvod, proč Petr Fiala nenápadně přibalil energetickou pomoc do celkového „deštníku“ za skoro 180 miliard, který už působí na první pohled docela impozantně. Bohužel si přitom nepočínal úplně férově. Až to připomíná marketingová kouzla Aleny Schillerové, která se ráda oháněla bilionovou státní pomocí ekonomice během covidu. Přitom celých 500 miliard tehdy tvořily zcela imaginární peníze potenciálně získatelné z programu Covid III, o který ale nikdo nestál. Nakonec se z něj nevyčerpala ani desetina. Nemluvě o tom, že i kdyby se program vyčerpal úplně celý, stát by přispěl 150 miliardami garancí a zbylých 350 by dodaly komerční banky. Proč se ale takovými detaily zabývat, když se dělá pořádná tabulka pro sociální sítě!