Zastropujme ceny energií, říká Zeman. Síkela by krok podpořil na úrovni EU

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) zvažuje kvůli situaci svolání mimořádné evropské rady pro energetiku. Podle Síkely jde o celoevropský problém, mělo by se tak najít celoevropské řešení. Uvedl, že jedním z možných řešení by bylo i stanovení maximální výše ceny energií. „Pokud bychom se rozhodli jako Evropská unie jít touto cestou,… tak Česká republika by byla určitě jedna z těch zemí, která by to podpořila,“ uvedl Síkela. Vedle zastropování cen později zmínil, že přistoupit by bylo možné také k diverzifikaci cen podle typu výroby elektřiny či lze „sáhnout do povolenek“. „Jsou to velice technické debaty, z nichž každá má své příznivce,“ uvedl.