Lék na drahé energie teď drží v rukou Německo

Vedlejším efektem takového zastropování by byl i pokles nákladů na takzvané „margin cally“ (záruky, které obchodníci skládají na burzách na vypořádání nasmlouvaných objemů energií dodávaných v budoucnu). S poklesem cen komodit by totiž přišel i pokles nákladů na tyto garance na burze v Lipsku.

V určité fázi vývoje bylo možné udělat opatření na pokles cen energií i na úrovni samotné České republiky. Na to ale česká vláda promeškala správný čas. Teď už ji nezbývá než použít mimořádnou daň - windfall tax. Je škoda, že evropští ani naši politici neodstraňují příčiny problému, ale jen jeho důsledky, a to mnohdy nevhodnými kroky.

Výhodou výše uvedeného návrhu je, že zastropování ceny pro výrobu elektřiny v plynových zdrojích odstraňuje jednu z příčin vysokých cen a především by jej jako krátkodobé opatření mohli a měli udělat i Němci sami. Bylo by to rychlé, legální a problém by řešil ten, kdo ho způsobil. A nemuselo by se čekat na výsledky jednání všech 27 zemí celé Evropské unie.