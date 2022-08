Firmy mohou být bez plynu dřív, než Putin řekne. Nedostávají nové smlouvy

Jan Matyásko, manažer pro korporátní klientelu ze společnosti Optimal Energy, sháněl dodavatele pro řetězec hotelů a společenství vlastníků bytových jednotek, který by jim cenu energií zafixoval. „Hotely mají velkou spotřebu, takže na poptávku pro ně jsem většinou ani nedostal odpověď. V podstatě jediný, kdo projevil zájem o SVJ, byly Innogy a ČEZ ESCO,“ popisuje Matyásko.

S potížemi ohledně hledání dodavatele plynu, který by cenu od ledna zafixoval na jeden rok, se potýká také Dopravní podnik města Brna (DPMB). Výběrové řízení na nového dodavatele plynu vypsal již dvakrát, ale ani jednou se nikdo nepřihlásil. „Nejen odběratelé, ale i dodavatelé si jsou vědomi komplikované situace na trhu,“ říká mluvčí DPMB Barbora Doležalová.

Pro DPMB je plyn klíčovou surovinou, protože větší část jeho vozového parku tvoří autobusy na CNG (stlačený zemní plyn). „Uděláme maximum, abychom plyn na rok 2023 pro DPMB zajistili. Současně se však začínáme připravovat i na varianty, kdy by autobusy na CNG vyjet nemohly,“ říká Doležalová.

Pokud by pro autobusy na CNG nového dodavatele nesehnali, museli by je nahradit naftovými vozy. „Ve hře by byla i náhrada autobusů trolejbusy tam, kde je totožná trasa,“ dodává mluvčí.