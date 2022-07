Konec, zavíráme. Drahé energie kosí firmy s tradicí desítek let

„Po třiceti letech zavíráme. I když jsme se opravdu snažili firmu zachránit, nakonec nás dorazila válka. Nedokážeme už čelit růstu cen energií o stovky procent a vlně zdražení snad všeho, na co si vzpomenete. Je nám to moc líto, bavilo nás to a těšilo. Děkujeme Vám za přízeň a přejeme hodně štěstí v nejistých časech.“

„Je to složité a bude to špatné zejména pro malé firmy, které už teď mají velké problémy. Nás už se to ale nedotkne. Dotáhneme to do konce roku a skončíme,“ říká František Kahoun z Pekařství Kahoun z Hluboké nad Vltavou. Odchází do důchodu a pekařství zavírá. „Současná doba je taková, že kdo může a má k tomu podmínky, tak skončí. Kdo má ale úvěry a podobně a skončit nemůže, bude mít velký problém,“ dodává.