Písařík zkouší na firmy stejný trik jako na klienty Bohemia Energy

Loni v listopadu dostala společnost Průmyslová keramika dopis od svého dodavatele energií Amper Market, v němž stálo, že se cena za dodávky plynu od Nového roku zvýší. „V podstatě jsme byli postaveni před hotovou věc: Buď smlouvu vypovíte, nebo podepíšete smlouvu s novou cenou, kterou vám nabízíme. Podepsal jsem to, protože v té době byla cena ještě dobrá,“ popisuje situaci jednatel společnosti Jakub Cvilínek.

Společnost Průmyslová keramika vyrábí žárobetonové směsi, ucpávkové hmoty a další materiály využívané v průmyslu, které dodává do celého světa. Plyn, který odebírá od Amper Marketu, je pro firmu klíčový, neboť jím roztápí pece a ohřívá haly.

Spotové tarify, které reflektují vývoj na burze, jsou v současné době výhodné spíš pro samotné obchodníky než pro zákazníky. Jakmile velkoobchodní cena elektřiny či plynu stoupne, odběratel to pocítí okamžitě. Obzvlášť v posledním roce se tento způsob ve srovnání s běžnými kontrakty jeví dráž. Před těmito riziky varuje i Energetický regulační úřad (ERÚ).

Podle Palaščáka tak společnost Amper Market nejen popírá to, co je uvedeno ve smlouvě, ale také nakoupené energie dále prodává na burze. „Výhodný nákup od výrobců, kteří nebyli převedeni mimo firmu, si ponechává a prodává tyto energie na spotovém trhu,“ říká Palaščák.

Podle Deneše však Amper Market prodal pouze přebytky elektřiny z období ledna až března, aby byl v letních měsících schopný dokupovat a zajistit objem energií pro své zákazníky. „Veškeré výnosy tedy slouží k investici do nákupu energií pro další období,“ sdělil Deneš.

Postup Amper Marketu připomíná scénář, který psala Bohemia Energy loni na podzim. Pro své zákazníky neměla nakoupený dostatek elektřiny a na další nákupy neměla dost peněz. A tak lidem nabízela spotové ceny místo těch, které měli uvedené ve smlouvě. Situaci však nezachránila a necelý milion odběrných míst tehdy spadl do režimu dodávek poslední instance, kde si musely několikanásobně připlácet.

Podobná situace by pro podniky, které mají velký odběr, znamenala značné náklady navíc. Už nyní mají firmy obavy nejen z rostoucích cen energií, ale i z nejistoty ohledně zásob plynu. „Je to celé nešťastné, nejen pro nás, ale i pro ostatní. Spousta firem to nemusí zvládnout,“ varuje Cvilínek.