Co dělat, když jsou zálohy na energie moc vysoké

Podle úřadu ale za to může především růst cen energií a v některých případech i změny smluv, které se uzavírají pomocí nekalých obchodních praktik a staví odběratele do nevýhodné pozice. Příkladem může být změna smlouvy na takzvaný spotový neboli dynamický trh, kdy se cena elektřiny neustále mění a není fixovaná, uvedl v pondělí Trávníček.

Co dělat, když mám příliš vysoké zálohy?

Pokud odběratelům připadají jejich zálohy příliš vysoké, měli by se obrátit nejdříve na svého dodavatele. „Ve chvíli, kdy mu dodavatel uspokojivě nevyhoví, tak by se měl obrátit na ERÚ,“ vysvětluje mluvčí ERÚ Michal Kebort.

Stejně situaci řeší největší dodavatel elektřiny ČEZ, u něhož si lidé mohou do určité míry zálohu snížit v aplikaci Můj ČEZ, telefonicky nebo při návštěvě zákaznického centra.

Obchodníci musí elektřinu a plyn nakupovat na burze za současné vysoké ceny. To se dříve či později propisuje do ceníků pro zákazníky a následně i do měsíčních záloh. „Roli při stanovování výše záloh samozřejmě hraje i aktuální cena silové elektřiny u příslušného produktu. Zálohy jsou tedy nastaveny tak, aby pokrývaly předpokládanou budoucí spotřebu a reflektovaly aktuální ceny,“ říká Hanzelka.