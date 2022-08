Výsledek kontrol záloh na energie: Největší problém jsou náhlé změny smluv

Shodli se na tom, že mechanismus výpočtu záloh za energie není problematický. Problém podle předsedy Rady ERÚ Stanislava Trávníčka ale představují smlouvy, které se uzavírají pomocí nekalých obchodních praktik a staví odběratele do nevýhodné pozice.

„Tím, že ceny energií neustále rostou, rostou také platby za tyto kontrakty. To umožňuje obchodníkům veškerá rizika ve formě vysokých cen převést pouze na spotřebitele. Obchodník pak inkasuje přirážku a má své jisté. Naopak domácnosti nevědí, jaké mají zálohy, což je může dostávat do značného rizika,“ komentoval problematiku ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Podle ERÚ se navíc v posledních měsících objevila řada případů, kdy dodavatelé klienty převedli na spotový kontrakt, aniž by je o tom dopředu informovali. Ke stejnému přístupu se uchylovali i někteří zprostředkovatelé, kterým stačila i několik let stará plná moc. To už však kvůli novele energetického zákona, účinné od začátku letošního roku, není možné.