Přehledně: O kolik se letos prodraží topení dřevem, elektřinou i plynem

Domácnosti, které plynem topí, platí v nefixovaných tarifech za plyn od 4 600 do 4 800 korun za MWh. Cena se liší především v závislosti na tom, kolik plynu domácnost spotřebuje a také v jaké části republiky se nachází.

Za stejnou službu a stejné množství plynu byste před rokem zaplatili čtyřikrát méně. Megawatthodina v té době stála od 1 000 do 1 200 korun. Pro porovnání, čtyřčlenná domácnost ve středočeském kraji, která by loni zaplatila zhruba 15 až 20 tisíc za plyn ročně, by v současnosti za stejné období zaplatila přes 50 tisíc.