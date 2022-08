Cash Only: Na sjednání celoevropského řešení energetické krize nezbývá čas

Čtete ukázku z newsletteru Cash Only, ve kterém Martin Jašminský, Zuzana Kubátová a Jiří Zatloukal každý pátek komentují dění v českém byznysu. Pokud vás Cash Only zaujal, přihlaste se k odběru newsletteru.

Ceny očekávané od ledna už přinesou roční náklady asi 46 tisíc korun, měsíční zálohy takového klienta budou pod čtyřmi tisíci. Bolí to, ale pokud v rodině dva členové vydělávají, většina by to při určitém uskromnění a s využitím stávajících sociálních podpor zvládla i bez státní pomoci.

V horší pozici je modelová čtyřčlenná rodina, která elektřinou navíc ohřívá vodu a topí (sazba d57d). Ta platila ještě loni do 60 tisíc ročně, teď by jí roční náklady stouply na 104 tisíc korun a podle cen očekávaných od ledna by už roční platba dělala přes 126 tisíc. Taková domácnost musí najít v rozpočtu 45 až 65 tisíc ročně navíc. To už z běžného příjmu ušetří výrazně méně lidí.