Komentář: Zeman na Vánoce kádruje spoluobčany jazykem à la Lukašenko

To neznamená přepnout do obecných vět a úvah, což by volič z Babišova plakátu vyjádřil termínem „kecy o hodnotách“. Znamená to, příkladně, že když prezident začne vánoční řeč zmínkou o „ruské agresi vůči Ukrajině“, neřekne jen „plně podporuji pomoc České republiky bojující Ukrajině“, ale také podtrhne, jak důležitá byla a je solidarita s ukrajinskými uprchlíky. Jak cenné jsou podané ruce a trpělivost, kterých se jim u nás dostalo a dostává i od jednotlivců, dobrovolníků nebo neziskovek. Taková připomínka – a samozřejmě slovo vřelých díků – by měly svou povzbuzující cenu speciálně v době, kdy podpora veřejného mínění Ukrajině a Ukrajincům klesá. Což po deseti měsících únavné války není překvapivé.