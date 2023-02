„Koupila jste si hlasy!“ Lidé se pustili do starostky kvůli funkcím

„Tak vás tady vítám,“ zahájí schůzi starostka Černíková. Městysi vládne páté volební období respektive sedmnáctý rok, a to i přesto, že v podzimních komunálních volbách její strana (SNK Měcholupy) skončila až druhá. Z devíti zastupitelů získala tři. Vítězná strana (SNK Měcholupy, Želeč, Velká Černoc a Milošice) získala čtyři zastupitele, a tudíž vše měli v rukou zastupitelé Zbyšek Košťák (Vaše sdružení nezávislých kandidátů) a Radomír Holan (STAN).

Povolební jednání trvaly necelé dva týdny. Oba se přidali ke starostce Černíkové a součástí koaliční smlouvy bylo, že se stanou placenými místostarosty. Odhlasovali si maximální možný plat, tedy neuvolněný místostarosta Radomír Holan ve výši 32.501 korun a uvolněný Zbyšek Košťák ve výši 58 260 korun. V obci s tisíci obyvateli, kde má zhruba 16 % lidí exekuci (data z roku 2021), nezaměstnanost v Lounsku se pohybuje kolem šesti procent a platy zde patří k nejnižším v republice, to vyvolalo značné pozdvižení.

Ředitelka místní Logopedické základní školy Lenka Kořínková (kandidovala na posledním místě kandidátky vítězné strany) sepsala petici, v níž vyzývá vedení města, aby „upravilo vynakládané mzdové prostředky na výši obvyklou“. Spočítala, že průměrné měsíční výdaje za místostarosty v obdobných obcích činí 30 tisíc korun, zatímco v jejich Měcholupech to je 106 tisíc korun (včetně odvodů za zaměstnavatele). Petici podepsalo už na podzim 144 lidí, tedy zhruba pětina voličů Měcholup.

„Chtěli jsme paní starostce ukázat, že se nám to nelíbí. Že nesouhlasíme s tím, že aby se ve funkci udržela, nabídla dvěma zastupitelům placená místa,“ vysvětlila Seznam Zprávám ředitelka školy.

Lenka Kořínková sesbírala data z třiceti okolních měst a vesnic o velikosti od dvou set obyvatel do dvou a půl tisíc lidí a vložila je do grafu s názvem „Mzdové náklady na místostarosty za volební období 2022–2026“. Vyšlo jí, že Měcholupy platí zdaleka nejvíc a dva placení místostarostové (jinde je maximálně jeden) budou město stát přes pět milionů korun.

V sále nad hospodou U Zlatého potoka se nejprve řeší praktické problémy obce. A není jich málo. Hledají se peníze na údržbu komunikací během ledovky, zateplení stropu základní školy, na opravu úniku vody z želečského rybníka, není na opravy chodníků, silnic atd. Vedení města zjevně nepřipravilo na zastupitelstvo žádný plán investic, plán staveb nebo údržby komunikací, takže nikomu v sále není jasné, které opravy budou mít letos přednost a kolik to bude stát.

„Měli jste tři měsíce na to, vypracovat základní plán investic, je to v bodu jednání, ale nemáte nic,“ tepou do vedení města opoziční zastupitelé. „Všechno bude, dejte nám čas,“ reaguje vedení. Po dvou hodinách dotazů, ironických poznámek a hádek přichází na řadu bod číslo dvanáct.