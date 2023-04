Kvůli Zemanovi zalepili vchodové dveře. Dorazil za ním Babiš

Po týdnu dorazil Miloš Zeman opět do své kanceláře v Jaselské ulici v pražských Dejvicích. Chvíli před ním přišel i jeho někdejší poradce Martin Nejedlý.

Babiš dorazil v poledne. „Pan prezident mě pozval. Já teď řeším tu naši historii od revoluce (připravuje knihu, pozn. red.) a jeden z historiků, se kterými jsem mluvil, projevil zájem napsat životopis pana prezidenta, tak se ho zeptám,“ uvedl předseda hnutí ANO na dotaz, co chce v kanceláři řešit.

Po minulém týdnu přišla Zemanova ochranka s fíglem, jak zabránit novinářům, aby fotili prezidenta při vynášení do schodů. Sklo ve vstupních dveřích přelepili papírem. Zemanův vozík nechali na chodníku. Po „akci“ vozík vynesli a improvizované zástěny zase sundali.

Ochranka pomáhá prezidentovi při vstupu do budovy.

Do schodů šel minule i dnes po svých za asistence bodyguardů.

„Ta kancelář je bezbariérově přístupná, je tam výtah. Jediný problém jsou schody (do prvního patra). Lze je vyjet na vozíku, samozřejmě s pomocí. Ale je to jediný problém. Hned za rohem je výtah, který vede do třetího patra, kde má kancelář,“ popsal Ovčáček.