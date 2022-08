Lídři Spolu chtějí s Bartošem řešit výzvu klubu Pirátů k výměně Mlejnka

„Pro vládu to neznamená nic. Je to vyjádření názoru poslaneckého klubu Pirátů. Budu o tom s panem předsedou Bartošem v příštích dnech hovořit,“ řekl Fiala. Později upřesnil, že si politici věc vyjasní v úterý. Podle premiéra platí, že vláda neshledala důvody pro Mlejnkovo odvolání a tuto pozici podle něj potvrdilo i jednání sněmovního bezpečnostního výboru a sněmovní Stálé komise pro kontrolu činnosti ÚZSI minulý týden.

Piráti v usnesení poslaneckého klubu upozorňují, že může jít i o porušení koaliční smlouvy, protože strany by podle ní měly do vedoucích funkcí vybírat kompetentní a důvěryhodné osobnosti. „Čekal bych, že to budou specifikovat, v čem byla koaliční smlouva porušena. Já tam důvod nevidím,“ řekl šéf KDU-ČSL a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Také on chce s Bartošem hovořit, předem podle něj předseda Pirátů žádný problém neavizoval.