Chceme konec Mlejnka. Posílí to vládu, říká Michálek

Poslanecký klub Pirátů vyzval svého koaličního partnera, ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), aby odvolal Petra Mlejnka z pozice šéfa civilní rozvědky. Zároveň se strana chystá hlasovat ve vnitrostranickém referendu o tom, jestli se od koalice v této věci distancovat.

Podle šéfa poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka ale strana nedává žádná ultimáta. „Žádná ultimáta přes média vysílat nebudeme, nebylo by to seriózní. Ale rozhodně to není aktivita jen na oko,“ říká Michálek v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

A ujišťuje, že vláda má i nadále pirátskou podporu. „Je samozřejmě úplný nesmysl, abychom v tento okamžik jakýmkoliv způsobem oslabovali naši vládu,“ dodává Michálek.

Proč jste teď za pirátský poslanecký klub vyzvali k Mlejnkově konci?

My jsme se seznámili s výsledky projednání na půdě Poslanecké sněmovny, kde to projednávala komise pro kontrolu rozvědky a bezpečnostní výbor. A ty pochybnosti, které jsme na začátku měli, bohužel přetrvávají. Takže jsme dospěli k závěru, že nominace pana Mlejnka je nedůvěryhodná.

Takže argumenty, že Petr Mlejnek sehrál nějakou pozitivní roli ve vyšetřování kauzy Dozimetr, vás úplně nepřesvědčily?

To z toho slyšení na půdě Poslanecké sněmovny nevyplynulo. Tam šlo pouze o to, že doporučil nějaké lepší zabezpečení telefonu, časově to taky nesedí. A samozřejmě považujeme za problematické, že jsme o tom nebyli informováni, ačkoli ta informace před jmenováním tady byla.

Co když na to Vít Rakušan nepřistoupí a bude trvat na tom, že Petr Mlejnek má zůstat v čele rozvědky?

Já myslím, že jsme všichni dospělí lidé a budeme o tom jednat. Teď nemá smysl předjímat. Myslím si, že postup Víta Rakušana byl doteď korektní. Měli jsme už několik takových jednání, kde se nám podařilo jiné záležitosti vyřešit.

Opozice chce kvůli kauze Mlejnek vyvolat hlasování o nedůvěře vládě a vy už dopředu avizujete, že vládu v tomto hlasování podpoříte. Jak to tedy chápat – sice máte se jmenováním Mlejnka problém, ale ne tak velký, abyste to řešili touto cestou?

Hlasování o nedůvěře je prostě snaha opozice shodit vládu v době, kdy máme předsednictví Evropské unie, máme tady válku, řešíme energetickou krizi. To je samozřejmě úplný nesmysl, abychom v tento okamžik jakýmkoliv způsobem oslabovali naši vládu.

A neoslabujete ji už touto vaší výzvou?

Naopak, myslím, že ji může posílit, když budeme mít ředitele, za kterého se všichni postaví.

Nicméně Vít Rakušan vidí, že tímhle směrem od vás nebezpečí nehrozí, tak co ho podle vás bude motivovat k tomu, aby změnil názor a Mlejnka odvolal?

Já si myslím, že nejsme lidi, které by motivovaly pouze nějaké hrozby nebo ultimáta. Naše koalice stojí na tom, že se spolu normálně bavíme, řešíme problémy, tak jak přicházejí. Každý k tomu má věcný přístup, proběhne to jednání a uvidíme, kam se posuneme.

Je to od vás i nějaký vzkaz třeba dovnitř Pirátské strany, kde se chystá referendum? Ukázat, že vy na úrovni poslaneckého klubu tu věc nenecháváte být a nějak ji řešíte?

My to samozřejmě sledujeme a vnímáme, že členská základna o tom diskutuje. Ale naší úlohou jako volených zástupců je skutečně přicházet s řešením. A právě proto jsme k tomu vydali to usnesení.

Když to řeknu úplně na rovinu – není to tedy jenom na oko? Aby to zkrátka vypadalo, že v té věci něco děláte?

To rozhodně ne.

Takže váš požadavek zní: Vyměnit Petra Mlejnka, nebo?

Náš požadavek zní, aby došlo k výměně ředitele zpravodajské služby pana Mlejka, ano.

Nebo?