Koalice už není jednotná. Piráti chtějí Mlejnkův konec

Dosavadní jednota vládních stran v podpoře Petra Mlejnka na pozici ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) skončila, poslanecký klub Pirátů vyzval k jeho výměně. Uvedla to dnes Česká televize (ČT).

„Mělo by dojít ke změně na postu ředitele příslušné tajné služby. Měl by být vybrán někdo, kdo má neprůstřelný profil, nescházel se s panem Redlem a je to člověk, za kterého se můžou všichni postavit,“ řekl předseda klubu Pirátů Jakub Michálek.