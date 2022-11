Město budoucnosti by mohli stavět i Češi. Delegace letí za Saúdy

Po víkendu se v hlavním městě Saúdské Arábie uskuteční dvoudenní jednání českých politiků, úředníků a byznysmenů se zástupci tamního království.

Za ministerstvo zahraničí povede českou delegaci náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa. Výpravy se zúčastní i pracovníci ministerstev průmyslu a obchodu, životního prostředí, zemědělství, zdravotnictví a místního rozvoje.

„Cílem cesty je primárně účast na zasedání Smíšené ekonomické komise, která tvoří platformu pro jednání mezi českými a saúdskoarabskými resorty. Zástupci Česka a Saúdské Arábie by měli dojednat spolupráci mezi ministerstvy na další období, a to zejména v oblastech energetiky, obchodu a investic, průmyslu, dopravy, kultury, turistiky, zdravotnictví a lázeňství,“ sdělila Seznam Zprávám mluvčí Černínského paláce Lenka Do.

Část výpravy se bude soustředit na oblast energetiky, ve které má Saúdská Arábie i díky ložiskům ropy co nabídnout. „Hlavními tématy za Ministerstvo průmyslu a obchodu bude především energetika, nerostné suroviny a možnosti rozvoje vzájemných obchodních vztahů,“ dodal mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu Vojtěch Srnka.

Strategický význam Saúdské Arábie a vůbec celého regionu Blízkého východu v době ruské války na Ukrajině sílí. Velvyslanec Saúdské Arábie v Praze Abdulláh M. al-Rašíd v rozhovoru pro Seznam Zprávy mimo jiné vysvětluje, proč pro jeho zemi bylo důležité na půdě OSN odsoudit ruskou anexi ukrajinských území. Ke konfliktu má blízko i z důvodu, že v minulosti otevíral saúdskou ambasádu v Kyjevě.

Uvedl také, že mezi Českou republikou a Saúdskou Arábií se chystá dohoda o ekonomické spolupráci. České firmy by se mohly podle něho uplatnit při výstavbě futuristického projektu nového města The Line (170 kilometrů dlouhé a 500 metrů široké), které se staví pro 9 milionů obyvatel.

Položme základy

Za několik dnů má Saúdskou Arábii navštívit česká podnikatelská a politická mise. Jak probíhá příprava?

Akce se uskuteční 7. a 8. listopadu v Rijádu. Pokračujeme ve spolupráci, kterou jsme navázali už dříve. Považuji to za důležitou návštěvu, která pomůže prohloubit naše vzájemné vztahy. Přijede nejen řada podnikatelů, ale i zástupci a úředníci několika ministerstev, například zahraničí a průmyslu.

Na saúdské straně budou rovněž zástupci ministerstev?

Ano, čeští zástupci se setkají se saúdskými protějšky. Vaši delegaci vede náměstek ministra zahraničí pro ekonomickou diplomacii Martin Tlapa. Setkání se v našem hlavním městě zúčastním také. Považuji to za setkání, které vytvoří základ pro další setkávání se na vyšší politické úrovni. Bohužel naposledy k takovému jednání došlo naposledy před covidovou pandemií, je však potřeba se takto setkávat každoročně.

V čem bude česko-saúdské jednání pro vás důležité do budoucna?

Víte, já jsem za toto jednání opravdu rád, protože řada saúdských zástupců, politiků či úředníků nemá plné povědomí o tom, jakým způsobem může být větší a hlubší spolupráce s Českou republikou prospěšná. Potenciál v obchodní kooperaci je značný.

V jakých oblastech?

Hlavně technologie, obranný průmysl, zdravotní péče, stavební firmy, které by se mohly v Saúdské Arábii skutečně uplatnit.

Týká se to projektu Neom a výstavby nového města The Line pro 9 milionů lidí?

Ano, při této výstavbě se uplatní opravdu hodně stavebních firem – vzhledem k tomu, o jak obrovský projekt se jedná. Také nás zajímají vaše IT firmy a vůbec vaše zkušenosti v kyberobraně.

Foto: Ondřej Koutník, Seznam Zprávy Na konci září se na Žofíně konala oslava státního svátku Saúdské Arábie. Akce, kterou pořádal saúdský velvyslanec Abdulláh M. al-Rašíd, se zúčastnil i náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa.

Pro český stát a státy EU je v kontextu ruské války na Ukrajině důležité řešit energetickou budoucnost Evropy a zbavení se či zmenšení závislosti na ruském plynu a ropě. Bude se jednat v Rijádu i o možné pomoci Saúdské Arábie v této oblasti?

Ano, zasedne takzvaná smíšená komise, která bude jednat o energetice. Budou v ní zástupci vašeho Ministerstva průmyslu a obchodu. Za nás tam budou představitelé ropné společnosti Saudi Aramco, s nimiž proběhnou přímá jednání. Plánujeme podepsat s Českou republikou dohodu o přímých investicích, přípravu má u nás na starosti ministr pro investice. Půjde o investice českých firem v Saúdské Arábii a saudských firem investujících v Česku.

Je ve hře, že by do Prahy zavítal saúdský korunní princ Mohamed bin Salmán?

Nevidím důvod, proč by se taková návštěva do budoucna neměla uskutečnit. Region střední a východní Evropy je pro nás strategicky zajímavý, spolupráci s Českem považujeme za důležitou. Přesný termín zatím ale známý není.

Ukrajinští zajatci

Saúdská Arábie zprostředkovala v září propuštění více jak 200 ukrajinských obránců Mariupolu z ruského zajetí. Jak k tomu došlo?

Stalo se tak díky korunnímu princi Mohamedu bin Salmánovi, který měl od začátku dobré informace ohledně této zajatecké krize. Pomohlo, že Saúdská Arábie má dobré vztahy s oběma stranami – jak s Ukrajinou, tak s Ruskem. Proběhla důležitá jednání, na nichž se podařilo dosáhnout dohody o propuštění zajatců, mezi nimiž byli i Američané, Britové a Chorvati. Princ Mohamed bin Salmán celou akci pojal jako humanitární operaci.

Jak k tomu ale vůbec došlo, že se princ začal zajímat zrovna o takovou operaci?

Měl k celé věci dobré informace, udělal to na základě humanitárního přesvědčení. Šlo o třístrannou komunikaci s Ukrajinou a Ruskem. Jeho výhodou bylo, že mu věřili jak Ukrajinci, tak Rusové.

Vyplatil princ ukrajinské zajatce? Na co Putin slyšel?

Ne, žádné peníze v tom nebyly. Opravdu to byl humanitární čin, během něhož využil diplomatických vazeb a respektu, který k němu inkriminovaní státníci mají.

Hrála roli spolupráce vaší země s Ruskem v rámci organizace OPEC+?

Ne, to s tím nemělo nic společného.

Bude se Saúdská Arábie snažit sehrát roli prostředníka při vyjednávání o ukončení ruské války na Ukrajině?

Ano, Saúdská Arábie se snaží sezvat zástupce Ruska a Ukrajiny k jednomu stolu ve snaze najít cestu, jak tuto katastrofu zastavit. Jak se říká, nesmíme zavírat okna, necháváme je otevřená a snažíme se pomoci nějak ukončit celý konflikt.

Saúdská Arábie v hlasování Valného shromáždění OSN rezolucí odsoudila ruskou anexi ukrajinských území. Nezhoršil tento krok váš vztah s Ruskem?

Bylo správné takto hlasovat v OSN proti ruské anexi. Ukrajině pomáháme humanitárně od prvního dne války. Poskytli jsme v říjnu na Ukrajinu 400 milionů dolarů na humanitární účely.

Vy osobně máte zkušenosti s působením na Ukrajině. Máte díky tomu k dění na Ukrajině bližší vztah?

V roce 2009 a 2010 jsem v Kyjevě otevíral saúdskou ambasádou. Bylo to administrativně a technicky docela náročné. Ukrajina je krásná země, mám tam přátele a musím říct, že Kyjev je mírumilovné město. Byl jsem tam na návštěvě v roce 2018, kdy jsem tam strávil dva týdny s přáteli.

Překvapilo vás, že Rusové nakonec opravdu vpadli na Ukrajinu?

Šokovalo mě to, myslel jsem, že půjde jen o zastrašující manévry.

Máte strach z rostoucího napětí a jaderného vyhrožování?

Je to velice nebezpečné, byla by to katastrofa. Takže ano, nahání mi to velké obavy. Je třeba riziko použití nukleárních zbraní zcela vynulovat.

Je vůči takovému riziku vaše země citlivá i z důvodu potenciálního jaderného nebezpečí z Íránu?

Vždycky je nebezpečné, když váš soused disponuje jadernými zbraněmi. V regionu Blízkého východu je to velice citlivé téma, jadernými zbraněmi by v tomto regionu neměl disponovat vůbec nikdo.

Naproti přes ulici se nachází ruská ambasáda, je na ni vidět odsud z okna. Kdybyste potkal ruského velvyslance, co byste mu řekl či doporučil?

Řekl bych mu, že bych si přál, aby to celé co nejdřív skončilo. Alespoň aby se posadili skutečně ke stolu a začali jednat, skutečně jednat, ne jen o tom mluvit. Věřím tomu, že v jednu chvíli je situace unaví a nezbude nic jiného než začít jednat a mluvit spolu. My jsme připraveni tomu pomoci, umíme mluvit s Ukrajinou a Ruskem.

Nebezpečí z Íránu

Před několika týdny jste v rámci organizace OPEC+, kde je i Rusko, rozhodli o snížení produkce ropy o dva miliony barelů denně. Byl to krok proti administrativě prezidenta Joea Bidena, který vůči vaší zemi vystupoval dlouho kriticky?

Tento krok neměl politické konsekvence. Naši experti tak rozhodli na základě ekonomického přesvědčení a výpočtů. Sám vidíte, že tento krok neměl dopad na cenu ropy, což na začátku kritici tvrdili. Náš postup byl správný, trh s ropou je stabilní, žádný výkyv cen.

Bidenova administrativa ale kroky OPEC+ ostře kritizovala. Jsou vaše vztahy s USA poškozené?

Naše vztahy s USA jsou strategické, trvající již 80 let. Máme spoustu společných zájmů, spolupracujeme v boji proti terorismu, jsme pilířem ve stabilizaci celého regionu. Ano, ohledně rozhodnutí OPEC+ jsme se neshodli, vedly nás k tomu čistě ekonomické důvody. Saúdská Arábie prochází v posledních letech obrovskou transformací, po ekonomické, sociální či kulturní stránce. Je to dobře pro naši zemi, pro náš region a pro naše vztahy se západními spojenci.

Silným kritikem Íránu byl exprezident Donald Trump. Nemělo vedení vaší země díky tomu k Trumpovi blíže než k nynějšímu americkému prezidentovi Bidenovi?

Náš postoj je jasný. Nebudeme akceptovat souseda, který by disponoval jadernou zbraní. Je to otázka života a smrti celého našeho regionu.

V posledních týdnech se ukazuje, že ruská armáda disponuje zbraněmi vyrobenými v Íránu. Překvapuje vás toto spojenectví?

Oficiálně obě strany takové propojení popírají. Samozřejmě mě to ale překvapuje, protože bych si dříve nemyslel, že by ruská armáda potřebovala pomoc Íránu.

Když se ohlédnete za vraždou novináře a aktivisty Džamála Chášukdžího, jak moc tato kauza poškodila vaši zemi v mezinárodních vztazích?

Princ Mohamed bin Salmán se k případu postavil odvážně a čelem. Lidé, kteří byli za vraždu morálně zodpovědní, byli odsouzeni. Viníky jsme postavili před soud. Pomohlo nám i Turecko, které nám dodalo potřebné důkazy. Je to smutné, ale je to za námi.

Když hovoříte o kulturních změnách v saúdské společnosti, jsou viditelné například na ulici?

Ano, opravdu je to cítit. Pokaždé, když přijedu do Saúdské Arábie, cítím nové poznatky a zážitky z toho, jak se naše země otevírá světu. Dříve jsme nesměli mít kina, ženy nemohly řídit, to vše se změnilo. V Saúdské Arábii se k moci dostala mladá generace, naše společnost je mladá a chce si užívat této otevřenosti. Učení islámu není radikální, je to otevřené náboženství, chceme se vrátit do normálu. Pokud ženy chtějí cestovat či podnikat, mohou tak nyní učinit.