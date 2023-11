Michálek zůstává šéfem poslaneckého klubu Pirátů

Anabáze kolem odchodu Jakuba Michálka z čela poslaneckého klubu Pirátů je zřejmě u konce. Předseda strany Ivan Bartoš jeho rezignaci nepřijal a Michálek ji vzal zpět. Oznámili to na tiskové konferenci ve Sněmovně.

Michálek se v krátkém projevu vrátil i k reformě Pirátské strany, kterou prosazuje. „Když se podívám na to, jakým způsobem někdy fungují vnitřky politických stran, tak je to prostředí nepříjemné, někdo by řekl až skoro toxické,“ prohlásil.