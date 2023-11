Odcházím. Neodcházíš. Politolog o budoucnosti Pirátů

„Byl jsem odvolán za to, že jsem prosazoval organizační reformy a to, aby se Piráti méně soustředili sami na sebe, na svoje vnitřní procesy, a více na politiku a na to, co mají dělat pro lidi,“ hodnotil Michálek svůj odchod z čela partaje na instagramu. Dnes už bývalý člen vedení strany navrhoval, aby předsednictvo dostalo více kompetencí.