Mlejnek byl předvolán na vládu. Bude vysvětlovat své styky s Redlem

Vláda na své dnešní zasedání pozvala ředitele civilní rozvědky Petra Mlejnka. Novinářům to dnes řekl ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN). Na základě debaty by se měl podle Beka kabinet rozhodnout o dalším postupu, co se týče Mlejnkova setrvání ve funkci.