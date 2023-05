„Na armádě se neustále šetřilo.“ Černochová reaguje na kritiku NKÚ

Stát neúčelně platí za opravy zastaralých aut české armády. Vyplývá to ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), jeho kontroloři se zaměřili na to, jak Ministerstvo obrany vynakládalo v letech 2018 až 2022 peníze na automobilovou techniku armády.

V závěrech kontroly se konstatuje, že průměrné stáří vozidel dosahovalo 21 let, některá byla v provozu už 39 let. Dvě třetiny aut mají překročenou dobu životnosti a ministerstvo podle NKÚ neplní plány na pořizování nových vozidel.

„Například za 15 oprav osobních terénních aut starých 22 až 24 let zaplatilo Ministerstvo obrany podle NKÚ neefektivně 12,5 milionu korun. Cena oprav se pohybovala od 510 885 korun do 1 362 626 korun, a násobně tak převyšovala zůstatkovou účetní hodnotu aut. U dvou oprav převyšovala i jejich pořizovací cenu a u čtyř dokonce cenu nového osobního terénního auta,“ uvedl ve zprávě kontrolní úřad.

Automobilní technika Armády ČR: Ministerstvo obrany například opravovalo stará osobní terénní auta a autojeřáby ve špatném technickém stavu po uplynutí jejich životnosti. A to i přesto, že se cena oprav blížila ceně nových vozidel nebo ji i překračovala. https://t.co/DyAjWicn92 pic.twitter.com/1rWbDc8CQZ

Ministryně Černochová ke zprávě kontrolního úřadu ve vyjádření napsala, že to je důsledek dlouhodobého šetření na armádě v minulosti.

„Zastaralost techniky v majetku rezortu obrany se netýká zdaleka jen automobilů, ale i techniky, která je pro fungování Armády České republiky i civilní části rezortu Ministerstva obrany mnohem důležitější, např. bojových vozidel pěchoty apod. Ale co se desítky let zanedbávalo, to za rok a půl nespravíme,“ konstatuje ministryně.