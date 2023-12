Na Orlíku chystají hrobku pro Schwarzenberga. Sousedé knížete zbožňovali

V pražské Lucerně se v sobotu 9. 12. 2023 od 16 do 22 hodin koná akce Karel žije dál k uctění památky Karla Schwarzenberga, s koncertem, výstavou, promítáním fotografií a filmů a setkáním jeho přátel. Vstup do vnitřních prostor jen na omezené množství vstupenek, do pasáže s výstavou a přenosem koncertu na obrazovku je vstup volný.