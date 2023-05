Na pomník letců někdo nastříkal písmeno Z. Dal si záležet, říká starosta

„Nahlásili jsme to policii a teď sháníme odborníka, kterého bychom požádali, aby z kamene zlikvidoval písmeno Z. Nevím, kdy to bude. Buď to bude dnes, nejpozději zítra,“ dodal.

Podle něj nelze věc jen tak přehlédnout. „Určitě to není nějaká klukovina, má to politický podtext. Někdo si dal záležet na písmenu Z. Každý víme, co znamená a věděl to určitě i autor.“