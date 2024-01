Šéf armády Řehka chce drony pro Ukrajinu. „Putin o míru jen lže,“ říká

„Je důležité, aby armáda uměla spolupracovat s občanskou společností, stejně jako třeba s akademickou obcí nebo průmyslem. Pokud to mohu podpořit alespoň touto formou, rád to udělám. Samozřejmě důležitou podmínkou mé podpory je, že činnost spolku musí být vždy v souladu se zahraniční, bezpečnostní a obranou politikou ČR a jejími cíli,“ vysvětlil Řehka Seznam Zprávám důvod, proč se angažuje v podpoře Ukrajiny i mimo službu.

„Podporu Ukrajiny považuji za naprosto zásadně důležitou pro naši vlastní bezpečnost a obranu. To, že se ve společnosti najde dostatek občanů, kteří to chápou a mají vůli Ukrajinu ve svém spravedlivém boji podporovat, je podle mě možná ještě důležitější, než že to dělají státní instituce,“ popsal Řehka.