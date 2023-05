Řehka: Válku si určitě nepřeji. Lidé ale musí chápat hrozby

Řehka dnes na sebe ve Sněmovně upoutal pozornost. Řekl, že válka mezi Ruskem a NATO je možná a že by Česko bylo od první chvíle jejím účastníkem.

Šéf české armády v rozhovoru pro Seznam Zprávy vysvětluje, jak byl tento výrok myšlený v kontextu. „Válku si určitě nepřeji,“ říká hned na úvod.

Podle něj jde o to, že se Česko musí chystat na konflikt velkého rozsahu, který může být dlouhodobější. Je proto podle něj nutné o tématu mluvit.

„Je to nejčernější scénář. Nikdo si ho vůbec nepřeje, ale není nemožný. Je potřeba přestat říkat, že tohle není možné, protože to prostě možné je. Stát se to může a je potřeba se na to dlouhodobě chystat,“ uvedl Řehka.

Vysvětluje dále, jak svůj výrok v Poslanecké sněmovně myslel. „Řekl jsem tam, že konflikt mezi Ruskem a Aliancí je ten nejhorší scénář, že se na to musíme chystat. Říkám také konzistentně, že Rusko je pro nás přímá hrozba a Rusko je na trajektorii konfliktu s NATO. Neznamená to ale, že si to Rusko přeje nebo že to plánuje. Určitě ne v dnešní době, stejně tak jako my si to nepřejeme. Všichni ví, že by to byla tragédie,“ uvedl Řehka.

Náčelník generálního štábu o hrozbě eskalace konfliktu mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem ve Sněmovně dnes nemluvil poprvé. K tématu se vyjádřil například letos v únoru na Ministerstvu obrany během velitelského shromáždění nebo minulý rok v listopadu. Podle Řehky je důležité odstrašení Ruska.

„Jedinou možností podle mě je být připraveni a silní a ukázat Rusku, že to prostě ani nemá zkoušet, že to nemá význam a nestojí to za to, protože prostě nemůže uspět. Tohle se ale dá udělat jenom tak, že se budeme reálně připravovat, že uvidí, že jsme připraveni, a pokud tohle to neuděláme, tak si koledujeme o to, aby ten konflikt jednou nastal,“ vysvětluje Řehka.

Musíme být připraveni

Debatu o tomto tématu podle svých slov neotevírá kvůli tomu, aby se v české společnosti vyvolával strach, ale aby stát a lidé byli na tuto hrozbu připraveni.

„Když o tom budete zarytě mlčet a budete se tvářit, že se nic neděje a pak to přijde, tak se to prostě zhroutí. Toto je součást budování odolnosti a snaha zabránit konfliktu, to není nějaké řinčení zbraněmi.“

Kritiku za svůj projev ve Sněmovně schytal Řehka například od opoziční poslankyně a exhejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO). Podle jejího tvrzení jde o strašení lidí.

„Náčelník generálního štábu Armády ČR Karel Řehka se ve Sněmovně utrhl ze řetězu. Strašení válkou mezi NATO s Ruskem rozhodně není na místě. Důležité je naopak udělat vše pro předcházení konfliktu. NATO je obranná, nikoliv útočná aliance,“ napsala na svém twitteru Jermanová.