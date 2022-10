Nebydlí v Praze, práskl na Nachera oponent po volbách. Soud má jiný pohled

„Mým cílem nebylo to mediálně řešit. A není v tom žádná osobní zášť. Podal jsem ten návrh, protože mě osobně štve, když se najednou lidé objeví na kandidátce, i když ve městě nežijí. Předpokládám, že to soud shodí ze stolu, ale pokládám za správné tyto věci otevírat,“ říká Mirovský.

Ve sportovních análech je k dohledání pouze jediný vzájemný zápas z roku 2015. Mirovský nastoupil na domácí půdě, jeho Elo koeficient tehdy ukazoval hodnotu 1383. Nacher se mohl pochlubit Elo 1310. Sedm let staré utkání se oběma soupeřům vrylo hluboko do paměti.

„Byl trošku naštvaný a nerudný. Já mám sendvič, a na to on nadává. To se mu nelíbilo, není na to zvyklý. Sendvič je takový nepěkný potah, to uznávám,“ říká dnes se smíchem Mirovský.